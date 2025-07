Bari: 17 gol al Castel di Sangro nella prima amichevole

Il Bari apre il suo precampionato con una goleada: nella prima amichevole stagionale giocata sul campo comunale di Roccaraso, la formazione guidata da Fabio Caserta ha superato 17-0 il Castel di Sangro, squadra di Terza Categoria.

Caserta ha schierato la squadra con un 4-3-3 iniziale, affidandosi in avanti a Gytkjaer, supportato da Pereiro e Rao. A centrocampo spazio a Verreth, Faggi e Pagano, autore di una tripletta nel primo tempo. Il primo tempo si è chiuso sull’8-0, con reti di Pereiro (2), Pagano (3), Rao, Colangiuli e Gytkjaer.

Nella ripresa, spazio a un undici completamente nuovo schierato con il 4-2-3-1. I protagonisti sono stati Manzari, autore di quattro reti, Moncini con una tripletta, Lulic e Onofrietti. In totale, sono otto i marcatori diversi per il Bari, in campo con il completo rosso bordato di bianco.

Il Castel di Sangro, nonostante l’impegno, ha potuto ben poco contro una formazione di categoria nettamente superiore. Il match è stato giocato davanti a circa 200 tifosi presenti sugli spalti in una giornata serena e calda (32°C). La squadra proseguirà la preparazione nei prossimi giorni, in vista delle prossime amichevoli pre-campionato.

Bari-Castel di Sangro 17-0

Reti: 13′ pt Pereiro (B), 20′ pt Pagano (B), 23′ pt Rao (B), 27′ pt Colangiuli (B), 29′ pt Pagano (B), 37′ pt Pagano (B), 43′ pt Gytkjaer (B), 45′ pt Pereiro (B), 7′ st Manzari (B), 22′ st Lulic (B), 26′ st Moncini (B), 27′ st Moncini (B), 28′ st Manzari (B), 33′ st Manzari (B), 37′ st Onofrietti (B), 39′ st Moncini (B), 43′ st Manzari (B).

Bari – primo tempo (4-3-3): Cerofolini; Dickmann, Vicari (c), Mavraj, Tripaldelli; Pagano, Verreth, Faggi (9′ pt Colangiuli, per fastidio al flessore sinistro); Pereiro, Gytkjaer, Rao. All. Caserta.

Bari – secondo tempo (4-2-3-1): Pissardo; Mane (33′ st Onofrietti), Pucino (c), Nikolaou, Dorval; Bellomo, Verreth (15′ st Lulic); Benali, Manzari, Sibilli; Moncini. Panchina: De Lucci, Sassarini, Spadavecchia, Akpa-Chukwu, Kassama. All. Caserta.

Castel di Sangro (4-4-2): Romito (c); D’Amico Francesco, Tollis, Di Bartolomeo, D’Amico Raffaele; Sanogo, Mazzocco, Colicchio, De Cesare; Carlini, Jobe. Subentrati nel secondo tempo: Torella, Konate, Lombardi, Consalvo, Gozzer, Cioffi, Lombardozzi, Ianiro, Petrarca, Le Donne. All. Surjllon.

Arbitro: Pellegrino (Teramo). Assistenti: Fiordi (Gubbio), Caravella (Perugia).

Ammoniti: Lombardozzi, Sanogo (C).

Note: Cooling break al 23′ pt e al 23′ st. Angoli: 7-0.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author