20 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Bari, 15 ispettori della polizia di stato assegnati alla Questura

Antonella Fazio 20 Agosto 2025
centered image

BARI – Questa mattina il vicario del questore di Bari, Mario Marcone, ha incontrato 15 iospettori assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Bari.

Il capo della Polizia, tenendo conto delle esigenze rappresentate dal Questore per rafforzare l’organico del personale della Questura di Bari, ha disposto il trasferimento di 15 ispettori della Polizia di Stato che, sono stati assegnati a diversi uffici operativi della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza della provincia di Bari.

Il vicario Marcone, ha accolto i nuovi arrivati con l’augurio che possano svolgere al meglio il loro lavoro.

About Author

Antonella Fazio

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Aggredisce medici, vigilantes e carabinieri al pronto soccorso del Policlinico: fermato 32enne tunisino

20 Agosto 2025 Antonella Fazio

Regionali, vertice Decaro-Emiliano-Taruffi-De Santis: segnali di tregua nel centrosinistra

19 Agosto 2025 Alessandro Zanzico

Bari, le vie Merloni e Viterbo a Japigia nella noncuranza

19 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Per il carcere di Bari tre milioni di euro di riqualificazione e linea dura sui cellulari

19 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

‘Guerra delle orecchiette’, sequestrati a Bari vecchia 151 kg di merce

19 Agosto 2025 Domenico Brandonisio

Triggiano, minacce al sindaco Toscano: “Non mi lascio intimidire”

19 Agosto 2025 Dante Sebastio

potrebbe interessarti anche

Barletta, due rapine a mano armata in poche ore: arrestato. 47enne

20 Agosto 2025 Dante Sebastio

Blitz antidroga a Bisceglie: arrestati due uomini e una donna

20 Agosto 2025 Dante Sebastio

Aggredisce medici, vigilantes e carabinieri al pronto soccorso del Policlinico: fermato 32enne tunisino

20 Agosto 2025 Antonella Fazio

Bari, 15 ispettori della polizia di stato assegnati alla Questura

20 Agosto 2025 Antonella Fazio