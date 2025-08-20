Bari, 15 ispettori della polizia di stato assegnati alla Questura

BARI – Questa mattina il vicario del questore di Bari, Mario Marcone, ha incontrato 15 iospettori assegnati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza alla Questura di Bari.

Il capo della Polizia, tenendo conto delle esigenze rappresentate dal Questore per rafforzare l’organico del personale della Questura di Bari, ha disposto il trasferimento di 15 ispettori della Polizia di Stato che, sono stati assegnati a diversi uffici operativi della Questura e dei Commissariati di Pubblica Sicurezza della provincia di Bari.

Il vicario Marcone, ha accolto i nuovi arrivati con l’augurio che possano svolgere al meglio il loro lavoro.

