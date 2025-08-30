Bari, 100 atleti per lo stage nazionale di lotta olimpica al quartiere San Paolo

Bari – Un’occasione imperdibile per gli appassionati di lotta olimpica e un’importante vetrina per lo sport barese.

Dal 1° al 4 settembre, il Palalaforgia ospiterà lo Stage nazionale di lotta olimpica, un evento che vedrà la partecipazione di circa 100 atleti provenienti dalla Puglia e da altre regioni del Sud Italia.

Organizzato da VG Sport e Fitness, l’evento si concentrerà su tre discipline:

lotta greco-romana

stile libero

lotta femminile

Gli allenamenti, aperti gratuitamente al pubblico, saranno condotti dai tecnici delle varie società, sotto il coordinamento di Nicola Abbrescia, tecnico federale nazionale e pluricampione nella lotta greco-romana. Le sessioni si terranno due volte al giorno: dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 17:00 alle 19:00.

L’iniziativa ha ricevuto grande entusiasmo e supporto. Lorenzo Leonetti, consigliere comunale delegato alle relazioni con gli enti sportivi, ha sottolineato l’importanza di ospitare eventi di questo calibro.

“È un grande successo per lo sport barese, che si apre a discipline meno comuni ma ricche di storia”.

Ha inoltre ringraziato il Comitato Sportivo Italiano, e in particolare Roberto Brandi e Serafina Grandolfo, per aver scelto il Palalaforgia, dimostrando una sinergia preziosa per valorizzare lo sport anche nelle aree periferiche come il quartiere San Paolo.

Anche Giuseppe Girone, presidente di VG Sport e Fitness, ha espresso la sua soddisfazione, definendo lo stage un’opportunità unica per i praticanti.

“Allenarsi con tecnici del calibro di Nicola Abbrescia significa confrontarsi con l’eccellenza,” ha aggiunto Girone. Ha concluso ringraziando l’amministrazione comunale per il supporto costante alle iniziative sportive della città.

L’evento si preannuncia come un’importante tappa per la crescita e la promozione della lotta olimpica nel Mezzogiorno, confermando l’entusiasmo e la passione che circondano queste antiche discipline.

