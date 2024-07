Bardi su crisi idrica: “Avviata intensa interlocuzione su programma Basilicata-Puglia”

“Per chiunque segua con attenzione l’impegno di questo Governo regionale finalizzato ad alleviare le conseguenze della crisi idrica che si sta verificando anche in Basilicata, non può non essere a conoscenza dell’intensa interlocuzione avviata con la Segreteria Tecnica dell’Accordo di programma Basilicata-Puglia. È infatti già pronta la disposizione che prevede l’erogazione della risorsa idrica per l’agricoltura, in particolare per l’area dell’Alto Bradano – Vulture, con una compensazione sul potabile con la regione Puglia. La formalizzazione della suddetta intesa avverrà nel più breve tempo possibile. Sorprende che l’opposizione, che per molti anni ha ”gestito” l’Accordo di programma agiti inutili tensioni mentre c’è chi opera senza sosta per portare soluzioni”. È quanto dichiara in una nota il Presidente della giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi.

