“Voglio ringraziare le forze dell’ordine e la magistratura per il lavoro al servizio dei cittadini e del territorio. Apprendiamo di questa indagine e auspichiamo che venga fatta chiarezza quanto prima. Come Regione Basilicata, appena avremo la documentazione a disposizione, ovviamente predisporremo tutti gli atti di nostra competenza a tutela dell’immagine dell’Ente, dei dipendenti che quotidianamente servono correttamente le istituzioni e della legalità, dando la massima collaborazione agli inquirenti. E’ importante che le imprese collaborino con la giustizia, perché la cattiva burocrazia è un nemico comune”. Lo afferma in una nota il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, riferendosi alla notizia degli arresti e divieti di dimora per tre funzionari dell’Ufficio Difesa del Suolo, Geologia ed Attività Estrattive della Regione Basilicata (LEGGI).

