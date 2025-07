Bardi: plauso alla Polizia di Stato

“Voglio esprimere il mio più sincero ringraziamento e un plauso sentito alla Polizia di Stato per l’eccezionale operazione condotta a Potenza. Il tempestivo arresto dei rapinatori e il recupero del bottino destinato al pagamento delle pensioni dimostrano ancora una volta la competenza, il coraggio e la prontezza con cui le nostre forze dell’ordine proteggono la sicurezza dei cittadini e il buon funzionamento delle istituzioni.

Grazie al loro intervento, non solo è stato sventato un grave danno economico, ma si è evitato che la violenza potesse avere conseguenze ancora più gravi. A nome di tutta la comunità lucana, esprimo gratitudine e vicinanza agli agenti coinvolti, tre dei quali rimasti feriti lievemente, così come alla guardia giurata a cui è stata sottratta l’arma durante l’azione criminale. La Basilicata è una terra sicura e lo resta anche grazie alla professionalità quotidiana delle donne e degli uomini in divisa. A loro va il nostro rispetto e il nostro sostegno più convinto”.

Lo dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author