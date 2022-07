BRINDISI- È salvo l’equipaggio della barca a vela lunga dieci metri che si è arenata sul litorale Brindisino: è stata la Capitaneria di porto a prestare i soccorsi.

È accaduto nella serata del 27 luglio quando, nei pressi dell’ex lido Saca, una tromba d’aria dovuta al maltempo si è abbattuta nel Brindisino e ha scaraventato sugli scogli la barca a vela con a bordo una coppia di origini spagnole e due cani. La coppia, in navigazione con altri amici a bordo di altra barca, è stata soccorsa dalla Capitaneria di porto: pare che lo skipper, a cause delle forti raffiche di vento, non sia stato più in grado di governarla e si è arenata fra la spiaggia libera dell’ex lido Saca e lo stabilimento dei vigili del fuoco. Fortunatamente l’equipaggio è stato soccorso e tratto in salvo.