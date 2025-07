Barbecue esploso a Bisceglie: un 20enne è grave

È ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari, con ustioni estese su gran parte del corpo

Restano molto gravi le condizioni del ventenne rimasto ustionato nella serata di giovedì 10 luglio a Bisceglie, in seguito a un incendio divampato da un barbecue domestico. Il giovane si trova attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico di Bari, con ustioni estese su gran parte del corpo, giudicate particolarmente critiche dai medici.

Un altro ragazzo, di 14 anni, ha riportato ustioni sul 30% della superficie corporea. È stato ricoverato nel Centro ustioni dello stesso ospedale, dove ha già ricevuto i primi trattamenti sanitari per la rimozione dei tessuti compromessi. Per entrambi i feriti la prognosi è riservata.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato causato dall’utilizzo di alcol per alimentare le fiamme del barbecue. Al momento dell’incidente, erano in sei a trovarsi nell’atrio interno di una palazzina situata in via Fragata, nella zona nord di Bisceglie. Le fiamme si sarebbero propagate all’improvviso, colpendo in particolare i due giovani che si trovavano più vicini al fuoco.

I presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi e tentato di aiutare i ragazzi ustionati. Il personale del 118 è intervenuto per prestare le prime cure e procedere con il trasferimento d’urgenza a Bari, dopo la stabilizzazione iniziale. Le operazioni di spegnimento sono state effettuate dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Barletta.

Le autorità stanno accertando la dinamica esatta dell’incidente e valutando eventuali responsabilità.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author