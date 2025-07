Lecce, Bando “fantasma” in Lupiae Servizi: caos in giunta e bando rimosso dal sito

Una vicenda dai contorni sorprendenti sta agitando il Comune di Lecce e la partecipata Lupiae Servizi. Nelle ultime ore, un presunto bando di concorso per l’assunzione di 19 figure professionali sarebbe comparso sul sito della società e successivamente rimosso in fretta, scatenando un vespaio di polemiche politiche e istituzionali.

Secondo quanto emerso, la scoperta è avvenuta a seguito della segnalazione di alcuni cittadini, che si erano imbattuti nell’avviso pubblicato online. La notizia ha colto di sorpresa la giunta di Palazzo Carafa, tanto da portare il sindaco Adriana Poli Bortone, gli assessori, il segretario comunale e il capo di gabinetto a chiedere immediate spiegazioni ai vertici della partecipata.

La questione non è di poco conto: Lupiae Servizi è una società interamente partecipata dal Comune di Lecce, che in quanto socio unico avrebbe dovuto essere preventivamente informato e autorizzare la pubblicazione del bando, come prevede la prassi consolidata e i regolamenti in materia di gestione del personale nelle società pubbliche.

Il bando, invece, risulterebbe essere stato pubblicato senza alcun passaggio di condivisione con l’ente proprietario.

La scoperta del bando “fantasma” ha provocato una vera e propria esplosione di indignazione. Il sindaco Poli Bortone avrebbe subito chiesto chiarimenti all’amministratore unico della Lupiae, Alfredo Pagliaro, il quale si sarebbe dichiarato all’oscuro dell’iniziativa, attribuendola a una leggerezza di un dirigente storico della società.

Il successivo confronto con il dirigente coinvolto non avrebbe chiarito del tutto la vicenda, trasformandosi in un reciproco scarico di responsabilità che ha alimentato ulteriore tensione tra i presenti.

Fonti interne raccontano di una giunta comunale infuocata, divisa tra incredulità e rabbia per un episodio giudicato “inaccettabile” per le implicazioni amministrative e di trasparenza. La gestione di Lupiae Servizi torna così nel mirino del dibattito politico cittadino, già attraversato in questi mesi da discussioni sul futuro della società partecipata e sul reclutamento del personale.

Intanto, dopo la segnalazione e le richieste di spiegazioni, il bando è stato prontamente rimosso dal sito ufficiale. Resta da chiarire chi ne abbia autorizzato la stesura e la pubblicazione e se ci siano ulteriori documenti predisposti senza la condivisione con il Comune.

Alla luce di quanto accaduto, il sindaco Poli Bortone avrebbe chiesto una relazione dettagliata per ricostruire l’iter della vicenda e valutare eventuali provvedimenti interni o atti di indirizzo per evitare il ripetersi di episodi simili.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts