Bandiera Blu, premiate Bisceglie e Margherita di Savoia

BAT – Due Bandiere Blu per la BAT, alla riconferma di Bisceglie torna ad aggiungersi Margherita di Savoia. La cerimonia nazionale che si è svolta a Roma ha premiato, tra le altre, anche le due località della sesta provincia pugliese. Undicesimo riconoscimento per la città di Margherita, che riconquista l’ambito fregio dopo la parentesi dello scorso anno, dettata dal servizio di smaltimento di raccolta differenziata del 2022 che ha avuto ripercussioni sul 2024. Nonostante i criteri più restrittivi per il 2025, il comune della BAT ha nuovamente ottenuto la Bandiera Blu rispettando i parametri imposti.

Quinto anno consecutivo, invece, per le spiagge di Bisceglie. Doppia Bandiera Blu per la qualità di acque e ambiente e per l’importanza del porto turistico, in una commistione che valorizza l’accoglienza in città e che rappresenta un volano per l’economia del territorio. I vessilli verranno innalzati ed esposti nei prossimi giorni, dopo la cerimonia di Roma.

