Bande a Sud 2025 apre con Max Gazzè a Trepuzzi

L’edizione 2025 di Bande a Sud a Trepuzzi sarà aperta da Max Gazzè, figura cardine della scena musicale italiana, artista capace come pochi altri di coniugare avanguardia e radici, raffinata ironia e sperimentazione sonora. Gazzè presenterà “Musicae Loci”, un progetto musicale e culturale che si fa incontro fra la sua voce e le voci del territorio.

Il concerto, in largo Margherita, è a ingresso libero. Sul palco, insieme alla Calabria Orchestra, Gazzè ridisegna il proprio repertorio aprendolo a nuove sfumature, in un concerto che è ogni volta irripetibile, perché in costante dialogo con le tradizioni locali. Non è solo un concerto: è una liturgia profana del suono, una celebrazione del patrimonio musicale come bene vivo e cangiante.

Con “Musicae Loci”, le canzoni più amate del cantautore romano si fanno corpo collettivo, risuonano di accenti regionali, si intrecciano con ritmi ancestrali e rivivono in arrangiamenti che raccontano la pluralità sonora dell’Italia. In uno scambio generativo, Max Gazzè presta la propria voce anche ai brani della tradizione popolare, restituendo nuova linfa a melodie antiche.

Una serata inaugurale che è dichiarazione d’intenti: Bande a Sud si apre nel segno della contaminazione e dell’appartenenza, della memoria e dell’innovazione. La piazza si fa palcoscenico condiviso, spazio in cui l’arte diventa comunità.

La Calabria Orchestra è un ensemble capace di esaltare la cultura e la musica del Sud in una potente espressione corale. Diretta dal M° Checco Pallone, la formazione riunisce alcuni tra i più grandi nomi della scena musicale calabrese, mescolando suonatori identitari, giovani talenti, strumenti jazz e strumenti popolari, chitarre e voci appassionate, danzatori e percussionisti. Un laboratorio vivo, dinamico, che fonde i ritmi ancestrali della tarantella con le sonorità mediterranee più moderne.

