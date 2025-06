Banda di rapinatori bloccata a San Girolamo: presi in quattro

BARI – Intera batteria composta da quattro rapinatori (tutti baresi e con precedenti) arrestata a San Girolamo, quartiere a nord del capoluogo, dai falchi della polizia. Gli agenti hanno sventato una rapina e contestualmente bloccato con un blitz i presunti autori del colpo – a bordo di una Giulietta con targa contraffatta, con volto travisato da barba e baffi finti – che, per guadagnarsi la fuga, avrebbero gettato in strada chiodi per ostacolare un eventuale inseguimento. I quattro sono stati bloccati davanti a un seminterrato con apparati jammer per dissuadere i segnali, e altri chiodi a sei punte. Uno di loro è stato trovato in possesso di una Beretta modello 84 con caricatore inserito e 10 cartucce.

La banda aveva già messo a segno altri colpi. Da lì le indagini che hanno potato all’arresto. Uno è finito in carcere; gli altri tre ai domiciliari.

