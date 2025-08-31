Bancomat nel mirino nel foggiano: assalto a Castelluccio, esplosione nella notte

CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG) – Non si fermano gli assalti ai bancomat nella provincia di Foggia, dove ormai si registra quasi un colpo al giorno. L’ultimo episodio è avvenuto nella notte, intorno alle 4:00, a Castelluccio dei Sauri, ai danni dell’ufficio postale in via Capitano Gelormini.
I malviventi hanno tentato di far esplodere lo sportello automatico utilizzando il metodo della “marmotta”, una tecnica esplosiva ormai tristemente nota. Il colpo, però, non sarebbe andato a segno. Sull’episodio indagano i Carabinieri della locale compagnia.
Il fenomeno preoccupa sempre di più i cittadini, non solo per i furti, ma anche per le esplosioni notturne che mettono a rischio la sicurezza pubblica. Il timore cresce, mentre le forze dell’ordine intensificano i controlli nel territorio.
potrebbe interessarti anche
Presunta truffa alle Poste a San Severo: sottratti 500mila euro dai conti di ignari cittadini
Brindisi: maltempo su tutta la provincia: pioggia intensa, vento forte e voli dirottati
Incendio a Terlizzi, nube nera, sindaco Bitonto: “chiudere le finestre e restare in casa”
Bari, nordafricani contro bengalesi: le risse si spostano al Libertà (video)
Regionali Puglia, Gemmato non si tira indietro sulla candidatura
Margherita di Savoia, si fa la conta dei danni dopo la bomba d’acqua