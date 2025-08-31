31 Agosto 2025

Bancomat nel mirino nel foggiano: assalto a Castelluccio, esplosione nella notte

Giovanni Sebastio 31 Agosto 2025
CASTELLUCCIO DEI SAURI (FG) – Non si fermano gli assalti ai bancomat nella provincia di Foggia, dove ormai si registra quasi un colpo al giorno. L’ultimo episodio è avvenuto nella notte, intorno alle 4:00, a Castelluccio dei Sauri, ai danni dell’ufficio postale in via Capitano Gelormini.

I malviventi hanno tentato di far esplodere lo sportello automatico utilizzando il metodo della “marmotta”, una tecnica esplosiva ormai tristemente nota. Il colpo, però, non sarebbe andato a segno. Sull’episodio indagano i Carabinieri della locale compagnia.

Il fenomeno preoccupa sempre di più i cittadini, non solo per i furti, ma anche per le esplosioni notturne che mettono a rischio la sicurezza pubblica. Il timore cresce, mentre le forze dell’ordine intensificano i controlli nel territorio.

