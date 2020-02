Banca Popolare Pugliese, utile di oltre 8 mln

Condividi

Situazione ben diversa e molto più positiva per un altro istituto bancario, la Banca Popolare Pugliese che in bilancio registra un utile di oltre 8 milioni di euro.

L’assemblea dei soci è stata convocata per il 19 aprile prossimo a Gallipoli.

La Banca – si legge in un comunicato – conferma il suo percorso di crescita in linea con gli obiettivi stabiliti nel piano strategico triennale 2019 – 2022.

Il patrimonio netto della Popolare Pugliese si attesta al 31 dicembre dello scorso anno a 327 milioni d euro, confermando la piena solidità dell’istituto di credito.

Cresce inoltre la raccolta complessiva della clientela e si riducono sensibilmente i crediti deteriorati.