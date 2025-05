Bambini e qualità della vita: Lecce prima in Puglia, Foggia ultima

Il capoluogo salentino si conferma quello con i migliori servizi per l’infanzia, secondo l’indagine del Sole 24 Ore

È Lecce la città pugliese in cui si registra la migliore qualità della vita per i bambini tra 0 e 14 anni. Il dato emerge dall’edizione 2024 dell’indagine del Sole 24 Ore dedicata al benessere per fasce d’età, che colloca il capoluogo salentino al 40° posto su scala nazionale, con un indice di 476 punti. Si tratta del miglior risultato in Puglia in questa categoria.

Tra i criteri considerati per l’indice figurano la presenza di aree verdi, gli investimenti sociali per i minori, la quantità di edifici scolastici dotati di mensa e palestra, nonché i progetti finanziati dal Pnrr legati all’istruzione. Subito dopo Lecce, nella classifica pugliese, si posiziona Bari, mentre Foggia chiude la graduatoria regionale risultando ultima per i bambini.

Il rapporto elabora anche gli indici di benessere relativi ad altre due fasce generazionali: i giovani tra i 18 e i 35 anni e gli anziani over 65. Per quanto riguarda la popolazione giovanile, Bari si distingue come miglior capoluogo pugliese con un punteggio di 453, che le vale l’85° posto nazionale. In forte ritardo, invece, Taranto, che si posiziona al 105° posto su scala italiana.

Capovolgendo il quadro generazionale, sul fronte degli over 65 è Foggia a registrare la performance più alta in Puglia, posizionandosi al 45° posto nazionale. L’analisi, ormai consolidata da cinque anni, misura come le città italiane rispondono ai bisogni specifici delle tre fasce d’età più sensibili e strategiche, valutando la disponibilità e l’efficacia dei servizi dedicati, insieme alle condizioni di salute e benessere.

