Balneari, Salvini annuncia decreto sugli indennizzi entro il 31 marzo

Il decreto attuativo sugli indennizzi per i balneari sarà pronto entro il 31 marzo. Lo ha annunciato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini agli Stati Generali del Turismo Balneare, organizzati dal Sib-Confcommercio a Roma. “Stiamo lavorando giorno e notte sulla bozza, ma ci sono ancora tre settimane per migliorarlo con gli operatori del settore”, ha dichiarato Salvini, assicurando che gli indennizzi saranno “veri e non semplici mance”, riconoscendo il valore degli investimenti effettuati e prevedendo una rivalutazione al 2025.

Proteste e tensioni davanti alla sede di Confcommercio

L’incontro è stato accompagnato da un sit-in di protesta da parte di +Europa e associazioni dei consumatori, con momenti di tensione tra alcuni balneari e gli attivisti Ivan Grieco e Matteo Hallissey, che chiedevano di evitare nuove proroghe e avviare subito le gare per le concessioni. Codacons e Unc hanno criticato il provvedimento, definendolo un “regalo ai balneari contrario alle richieste dell’UE”.

Soddisfazione del Sib, ma anche timori per il futuro

Il settore balneare ha accolto con favore le parole del ministro, pur esprimendo preoccupazioni per il futuro. Antonio Capacchione, presidente del Sib-Confcommercio, ha sottolineato l’importanza del turismo balneare per l’economia italiana e ha avvertito che un’errata applicazione delle normative europee “potrebbe distruggere un settore strategico”.

Anche i rappresentanti di Emilia-Romagna e Sardegna hanno espresso fiducia nel decreto, ma temono che l’apertura delle gare possa favorire grandi gruppi imprenditoriali a scapito delle microimprese locali. Lino Enrico Stoppani, presidente della Fipe, ha infine ribadito la necessità di stabilità e certezze per garantire investimenti e competitività nel settore.

