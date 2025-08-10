Balneari, Della Valle: “In Puglia l’80% di spiagge libere. Attaccarci è creare odio sociale”

Si riaccende il dibattito sul costo dei servizi negli stabilimenti balneari italiani, con la Puglia ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica. A rispondere alle polemiche interviene Mauro Della Valle, presidente di Confiimprese Demaniali Italia, che sottolinea come le tariffe nella regione siano in linea con la media nazionale: “Da noi ad agosto un ombrellone con due lettini costa 30 euro in prima fila, 25 euro in seconda. Il lettino singolo 8 euro”.

Per Della Valle, le accuse rivolte alle imprese balneari non sono casuali, ma “il tentativo di screditare l’identità storica e l’eccellenza turistico-balneare dell’Italia per arrivare deboli alle prossime gare per le assegnazioni di nuove ed esistenti concessioni demaniali”. Il presidente ricorda come “in Puglia abbiamo l’80% di spiagge libere e fruibili”, un dato che a suo avviso dimostra la falsità delle narrazioni che parlano di un accesso limitato al mare.

“Attaccare l’impresa balneare – afferma – vuol dire essere intenzionati a creare odio sociale verso le famiglie dei balneari italiani. Ne parleremo tra tre anni, quando la spiaggia gestita dalla famiglia balneare sarà in mano a fondi stranieri legati a hotel di lusso e sarà inibito l’ingresso al pubblico… quando i nostri figli studenti non potranno più fare la stagione estiva e dovranno andare a lavorare all’estero… quando la malavita inizierà a lavare flussi di denaro di provenienza illecita, quando la famosa frisella sarà sostituita da hot dog, sushi e spiedini arrosto”.

Un intervento duro, quello di Della Valle, che mira a difendere il ruolo storico e sociale delle imprese balneari italiane, avvertendo sui rischi di una gestione del demanio marittimo che – secondo lui – potrebbe presto cambiare volto.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts