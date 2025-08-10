Balneari, Della Valle: “In Puglia l’80% di spiagge libere. Attaccarci è creare odio sociale”

Si riaccende il dibattito sul costo dei servizi negli stabilimenti balneari italiani, con la Puglia ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica. A rispondere alle polemiche interviene Mauro Della Valle, presidente di Confiimprese Demaniali Italia, che sottolinea come le tariffe nella regione siano in linea con la media nazionale: “Da noi ad agosto un ombrellone con due lettini costa 30 euro in prima fila, 25 euro in seconda. Il lettino singolo 8 euro”.
Per Della Valle, le accuse rivolte alle imprese balneari non sono casuali, ma “il tentativo di screditare l’identità storica e l’eccellenza turistico-balneare dell’Italia per arrivare deboli alle prossime gare per le assegnazioni di nuove ed esistenti concessioni demaniali”. Il presidente ricorda come “in Puglia abbiamo l’80% di spiagge libere e fruibili”, un dato che a suo avviso dimostra la falsità delle narrazioni che parlano di un accesso limitato al mare.
“Attaccare l’impresa balneare – afferma – vuol dire essere intenzionati a creare odio sociale verso le famiglie dei balneari italiani. Ne parleremo tra tre anni, quando la spiaggia gestita dalla famiglia balneare sarà in mano a fondi stranieri legati a hotel di lusso e sarà inibito l’ingresso al pubblico… quando i nostri figli studenti non potranno più fare la stagione estiva e dovranno andare a lavorare all’estero… quando la malavita inizierà a lavare flussi di denaro di provenienza illecita, quando la famosa frisella sarà sostituita da hot dog, sushi e spiedini arrosto”.
Un intervento duro, quello di Della Valle, che mira a difendere il ruolo storico e sociale delle imprese balneari italiane, avvertendo sui rischi di una gestione del demanio marittimo che – secondo lui – potrebbe presto cambiare volto.
