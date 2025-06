Ballottaggio Triggiano, Battista: “Dura accettare questa sconfitta”

Mauro Battista sconfitto al ballottaggio nella corsa alla carica di sindaco di Triggiano contro Pino Toscano. Un risultato che giunge dopo un testa a testa fino all’ultimo, commentato così da Battista: “È stato un ballottaggio al fotofinish. È dura accettare questa sconfitta, il paese è spaccato a metà. Voglio ringraziare tutti i cittadini per la fiducia, la mia squadra e il gruppo dei giovani. Per me è già una grande vittoria aver costituito un gruppo che ha prodotto un risultato così importante. Non ho ceduto alle logiche di potere e non ho accettato apparentamenti, avrei tradito i cittadini triggianesi”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author