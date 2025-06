Ballottaggio Taranto, Tacente: “Noi l’alternativa al malgoverno del centrosinistra negli ultimi 20 anni”

Il primo turno non è stato sufficiente per decretare il nuovo sindaco di Taranto. I cittadini della provincia ionica, dunque, torneranno alle urne l’8 e il 9 giugno, quando saranno chiamati a scegliere tra Piero Bitetti e Francesco Tacente. Proprio quest’ultimo, nel corso del dibattito con l’avversario nello speciale di questa sera su Antenna Sud, ha rivolto un appello al voto agli elettori: “L’astensionismo è un male della nostra democrazia. Invito tutti ad esercitare il diritto al voto, il primo turno ci ha consegnato un lieve aumento rispetto alla vecchia tornata elettorale. Il mio impegno è rivolto al raggiungimento di quanti più cittadini possibili. In questa campagna elettorale abbiamo ascoltato tutti, gli amministratori pubblici sono stati spesso lontani dai cittadini. Lo abbiamo fatto senza fare promesse ma proposte, guardando tutti negli occhi e parlando dei temi caldi della nostra città”.

Il candidato civico ha poi analizzato i trascorsi al vertice della CTP e sulla sua prima esperienza elettorale: “Sono stato definito un candidato sindaco di vero cambiamento perché non ho tessere di partito e sono alla prima campagna elettorale. Fino a poco tempo fa ho svolto il ruolo di presidente della CTP, un’azienda a partecipazione pubblica che fino a quattro anni fa perdeva oltre 4milioni di euro e che abbiamo risanato. Il cambiamento è innanzitutto nella proposta, il nostro programma è attrattivo ma concreto”.

Una campagna elettorale alle battute finali, vissuta in un clima di rispetto reciproco da Tacente: “Invito tutti coloro che mi supportano a rivolgere la massima attenzione. Dobbiamo stare attenti a chi fa dei videomessaggi all’interno dei comitati. In questo periodo siamo molto esposti, così come le mie famiglie. Anche da parte di Bitetti non ci sono mai state offese ma solo confronti, magari accesi ma sempre nel limite. Abbiamo visioni diverse ma dobbiamo stare attenti su come esporle”.

Il futuro sindaco dovrà affrontare diverse sfide e Tacente ha fissato le linee guida dei primi 100 giorni: “Non ho mai fatto promesse ma solo proposte. Ho le idee chiare e sono coerente. Il nostro programma elettorale cambierà il volto di questa città. Taranto sarà orgogliosa del passato, del presente e futuro e diventerà l’orgoglio dell’Italia e del Mediterraneo. Sappiamo come realizzare le opportunità, come i Giochi del Mediterraneo. La nostra sfida sarà incentrata anche sulla gestione degli impianti sportivi, attraverso delle convenzioni. Il rilancio del porto, inoltre, è collegato alla cantieristica navale. Serve anche tutelare i mitilicoltori e incentivare le bonifiche. Ringraziamo il governo per il Tecnopolo, raccordo tra grandi e piccole e medie imprese”.

La nuova eventuale giunta guidata da Tacente sarà “di ampio respiro”, come rivelato dal candidato: “La mia giunta sarà ad ampia visione tecnica e vorrà valorizzare le competenze e il merito. L’amministrazione dovrà affrontare tematiche complesse ma ci sarà anche la possibilità di calamitare grandi opportunità, come il rilancio del porto. Vogliamo attrarre i giovani migrati altrove. Sarà un’amministrazione di ampio respiro, con figure tecniche di alto livello. Non ho legami con i partiti, sono libero e autonomo”.

L’ex numero uno della CTP ha rivolto uno sguardo alle periferie: “Abbiamo raccolto le istanze dei nostri cittadini, abbiamo avvertito la loro sofferenza. Ci poniamo come alternativa al malgoverno degli ultimi 20 anni del centrosinistra. Assumerò l’impegno di ricucire le periferie con il centro e dotarle di servizi ordinari, tra pulizia, decoro e trasporti. Proprio su quest’ultimo aspetto c’è il progetto del BRT e cercheremo di stimolare gli uffici competenti a realizzare quest’opera. Incentiveremo la raccolta differenziata informando i cittadini, soprattutto i più giovani”.

In merito al futuro della squadra calcistica, Tacente ha dichiarato: “Voglio ringraziare i tifosi perché hanno sempre sostenuto la squadra. Utilizzeremo lo stesso metodo impiegato per ogni tema, ovvero trasparenza e coinvolgimento, dalla FIGC e alle tifoserie. Si dovrà ripartire dall’Eccellenza ma se il titolo dovesse tornare nelle mani del sindaco opereremo con la massima vigilanza. Avremo anche uno stadio con canoni internazionali”.

