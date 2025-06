Ballottaggio Taranto, Tacente: “Faremo un’opposizione costruttiva e propositiva”

Il centrodestra esce sconfitto dal ballottaggio di Taranto, dove Piero Bitetti ha avuto la meglio su Francesco Tacente. Quest’ultimo, però, ha analizzato in termini positivi l’esperienza elettorale, senza nascondere un pizzico di rammarico: “C’è rammarico ma non rassegnazione. Non rinnego nulla del nostro percorso, questa campagna elettorale mi ha dato la possibilità di ascoltare tanti cittadini. Il progetto non finisce qui, ora riparte con entusiasmo nell’interesse di Taranto e dei tarantini. Abbiamo cominciato un percorso in salita, la sfida è stata accolta bene dalla città e non ho nulla da rimproverarmi. Faremo tutte le riflessioni nelle prossime ore. Ringrazio i miei elettori, ai quali chiedo di continuare a sostenerci. Sarò una voce attenta e responsabile al servizio della comunità ionica. Saremo costruttivi e propositivi”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author