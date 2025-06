Ballottaggio Taranto, Emiliano: “Ora non si può più sbagliare”

Anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, si unisce all’applauso per il candidato del centrosinistra tarantino Piero Bitetti, sempre più vicino alla vittoria del ballottaggio: “Quando una città così martirizzata e piena di problemi si rivolge ancora alla sinistra non bisogna più sbagliare. Il metodo Emiliano non esiste, esiste quello delle brave persone che superano anche i momenti più difficili. Sono stati determinanti la serietà, la compostezza e il contatto con la città del candidato. Mezzo centrosinistra era con il centrodestra, se non hanno vinto nemmeno stavolta significa che non possono farcela. Abbiamo cominciato a vincere le elezioni una volta usciti dalla maggioranza di Melucci. Questa città si fida con molta prudenza, la vittoria di Bitetti è straordinariamente importante. Sono molto affezionato a questa città, sapevamo sarebbe stata difficilissima”.

Emiliano si è poi espresso anche in merito ai 5 quesiti referendari in cui il mancato raggiungimento del quorum ha minato gli obiettivi del centrosinistra: “Io non l’avrei mai fatto”.

