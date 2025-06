Ballottaggio Taranto, Decaro: “Bitetti può dare stabilità e serenità alla comunità”

Anche l’europarlamentare ed ex sindaco di Bari Antonio Decaro si unisce ai festeggiamenti per l’elezione di Piero Bitetti a sindaco di Taranto: “Credo che Bitetti abbia vinto per l’esperienza”, ha dichiarato ad Antenna Sud. Decaro ha poi aggiunto: “Conosce tutti in città, sa ascoltare e Taranto ha bisogno di qualcuno che sappia dare stabilità e serenità ad una comunità che ha tanti problemi ma tante opportunità davanti a sé. La cosa più bella per un sindaco è il rapporto umano con la comunità. Bitetti non ha bisogno di consigli, glieli ho già dati durante la campagna elettorale”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author