Ballottaggio Taranto, Bitetti: “Vogliamo cambiare il metodo della precedente amministrazione”

Il ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco di Taranto è ormai alle porte. L’8 e il 9 giugno, i cittadini saranno chiamati a scegliere tra Francesco Tacente e Piero Bitetti. La campagna elettorale dei due candidati, dunque, è ormai agli sgoccioli. Una campagna elettorale dura ma corretta, come dichiarato dal candidato del centrosinistra Bitetti nel corso dello speciale ballottaggio su Antenna Sud: “C’è stato rispetto tra tutti i candidati. In questi ultimi giorni, a causa della tensione di alcuni soggetti che ambiscono a rimanere nell’aula comunale, si sono accesi i toni. Da me non sono mai uscite accuse, ne sto ricevendo tante e ho il timore che si possa essere innescato un meccanismo che sta aumentando la tensione di odio e veleni, anche con messaggi offensivi verso le famiglie”.

Bitetti si è inoltre soffermato sulla precedente amministrazione e sulla sua esperienza politica: “Faccio politica da 20 anni e in questi anni ho potuto imparare molto. Penso di conoscere la macchina amministrativa. Abbiamo mandato a casa un’amministrazione che aveva un metodo sbagliato, che guardava alle poltrone. L’amministrazione comunale era diventata isolata e schizofrenica. Sarò un sindaco da strada, mi piace essere in mezzo alla gente per risolvere i problemi con sindacati, associazioni e comitati di cittadini”.

Sulla probabile nuova amministrazione, il candidato del centrosinistra ha le idee chiare: “Sarà una giunta di persone competenti in ciascun settore. Nelle aziende partecipate individueremo figure tecniche capaci di affrontare problemi. Cambieremo il cda di Kyma Ambiente e il suo presidente Mancarelli, sostituendolo con una persona con competenze specifiche. Servirà rimodulare le competenze interne e puntare a nuove assunzioni in ciascun settore. Abbiamo i partiti al nostro fianco, mentre sappiamo che nella coalizione opposta c’è la Lega di Salvini e Vannacci che ha mascherato la propria identità”.

In merito al piano dei primi 100 giorni, Bitetti ha dichiarato: “Ci impegneremo a risolvere diverse questioni. Abbiamo fatto una bella campagna elettorale, abbiamo approfondito i disservizi dei vari quartieri. Sappiamo di dover dare determinate risposte. Nel nostro programma abbiamo inserito un tavolo di vigilanza ambientale. Sul tema è quello del lavoro, stiamo studiando le strategie da mettere in campo per generare nuovi redditi. Dobbiamo diversificare determinate economie, ad esempio collocando molti lavoratori nelle energie rinnovabili. La riqualificazione della città vecchia può essere il volano per nuovi ingressi economici”.

Per i candidati è da evitare l’astensionismo ma Bitetti è fiducioso: “Rispetto alle previsioni, la popolazione ha risposto bene. C’è stata una maggiore partecipazione rispetto alla tornata precedente. Nel secondo turno chiederò ai nostri elettori di ritirare le schede per le elezioni amministrative e per il referendum, sperando di aumentare ancora di più il numero degli elettori”.

Una città più attenta alle periferie, secondo l’idea di Bitetti: “Immaginiamo la città di Taranto con dei quartieri policentrici, ognuno dotato dei propri servizi. Decoro e sicurezza sono le premesse della nostra campagna elettorale, vogliamo dare un’indicazione sulla pulizia di strade e marciapiedi. C’è una percentuale molto bassa di raccolta differenziata, che dovrà essere ad hoc per ogni quartiere. Bisognerà andare incontro alle esigenze dei cittadini per renderli partecipi. La raccolta differenziata è una battaglia per il bene del pianeta”.

Snodo cruciale per la prossima amministrazione è il futuro del calcio, dopo l’annus horribilis appena trascorso: “Il primo aspetto sarà sentire la FIGC e la società per capire come procedere. Sappiamo le dinamiche e le condizioni da generare per interloquire con imprenditori e investitori che potranno portare la squadra ad un determinato livello. I lavori dello Iacovone vanno avanti ma sarà importante individuare interlocutori forti che possano mettere le carte sul tavolo evitando di credere ad eventuali Campbell che ci hanno lasciato con il cerino in mano”.

