Ballottaggio Matera, il PD Basilicata convito su Cifarelli

MATERA – È un appoggio quasi unanime quello che Roberto Cifarelli, candidato in corsa al ballottaggio a Matera contro l’esponente di centrodestra, Antonio Nicoletti, ha avuto dal suo partito nelle ultime ore. Ad ufficializzare il sostegno è stato il Segretario regionale dem, Giovanni Lettieri, che in un comunicato stampa ha manifestato la convinzione “che, in questa sfida a due, l’unica scelta possibile per un progressista è rappresentata da Roberto Cifarelli”, il capogruppo in consiglio regionale del PD. “La scelta infatti è tra lui e il candidato delle destre di Fratelli d’Italia, di Bardi della Meloni e di Salvini che tanti danni stanno già facendo alla Basilicata”, ha affermato Lettieri che ha poi lanciato l’invito per l’8 e il 9 giugno di andare “al voto convinti per Matera e Roberto Cifarelli e per i referendum su lavoro e cittadinanza”. A cascata sono arrivati poi i messaggi di tanti altri esponenti del partito, ad incominciare dalla vice segretaria Nicoletta Gentile e dal vice segretario provinciale Marino Maria Contaldo; da Giuseppe Santochirico e Ciccio Cirigliano della Direzione regionale; da Bruna Gagliardi, Portavoce regionale delle Donne Democratiche; da Paolo Paradiso, sindaco di Tricarico; da Geppino Soranno, Sindaco di Salandra; oltre che dai Circoli di Oppido Lucano, Salandra, Montescaglioso, Tricarico e Grottole.

L’unico, fino ad adesso, che ha espresso una opinione divergente a riguardo è stato l’atro vice segretario dem, Vito Lupo, che ha inviato “i cittadini di Matera, nell’interesse della città, a recarsi alle urne per scegliere in libertà il miglior sindaco”. Affermando inoltre che non essendo il PD un partito personale, “Lettieri parla esclusivamente a titolo personale”, rimproverando il segretario di “non aver fatto nulla affinché il simbolo del partito fosse presente alla competizione elettorale”. Su quest’ultimo tema Lettieri si era già più volte espresso, affermando che l’attribuzione del simbolo è di competenza del Nazionale, e siccome la scelta di Cifarelli di partecipare alle primarie dei Giovani non aveva ricevuto l’approvazione del partito, non è stato consentito l’uso del simbolo per la composizione delle liste.

