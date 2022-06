BARLETTA – Appuntamento elettorale al fianco di Santa Scommegna per Michele Emiliano, ad una settimana dal ballottaggio che porterà Barletta a scegliere il suo nuovo sindaco. Sabato sera in piazza Caduti per il governatore della Regione Puglia, sul palco anche i senatori e i sindaci di riferimento della BAT.

Forte l’attacco a Cosimo Cannito, avversario della Scommegna nel ballottaggio del 26 giugno. Il candidato del centrodestra, prima della sfiducia di ottobre scorso, si era confrontato con Emiliano per cercare una soluzione ed evitare la fine del mandato. Adesso la sfida con il centrosinistra per la fascia tricolore.

Presenti a Barletta anche il presidente della provincia Bernardo Lodispoto e Arianna Camporeale, fresca di elezione a sindaco di San Ferdinando.