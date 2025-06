Ballottaggio, Angelino: “Bardi vuole mettere le mani su Matera”

Il leader di Matera nel cuore: “Non permetteremo l’invasione dei potentini, sosteniamo Cifarelli”

Alla vigilia del ballottaggio per l’elezione del sindaco di Matera, interviene Giovanni Angelino, rappresentante di Matera nel cuore, che lancia un appello agli elettori in favore di Roberto Cifarelli e critica duramente il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.

“Sono sei anni che il presidente Bardi ignora Matera, salvo poi ricordarsene solo in campagna elettorale. Dopo aver già messo in difficoltà la Regione, ora prova a condizionare anche il Comune di Matera. Caro Bardi, Matera non si usa, si ama”, dichiara Angelino.

Secondo il rappresentante di Matera nel cuore, la scelta per i cittadini materani deve ricadere su “un sindaco materano scelto dai materani”, indicando in Roberto Cifarelli il candidato in grado di garantire un governo espressione autentica della città.

Angelino ricorda inoltre che le liste a sostegno di Cifarelli hanno già conquistato la maggioranza in Consiglio comunale con 18 consiglieri eletti. “Invito Bardi a concentrarsi sui problemi della Basilicata, dall’emergenza lavoro allo spopolamento dei piccoli Comuni”, aggiunge.

“Potenza sta cercando di utilizzare le elezioni comunali di Matera per mettere ancora una volta in difficoltà la città dal punto di vista politico. Matera nel cuore non permetterà mai ai potentini di conquistare la città dei Sassi. Matera va governata dai materani”, conclude Angelino.

