Ballottaggi: occhi puntati su Taranto e Matera

Sono tredici i comuni italiani con più di 15mila abitanti chiamati alle urne domenica 8 e lunedì 9 giugno per i ballottaggi che designeranno i nuovi sindaci. Tra questi, i riflettori sono puntati soprattutto su Taranto e Matera, due capoluoghi di provincia le cui sfide hanno rilevanti riflessi sia a livello regionale sia nazionale.

Nella tornata del 25 e 26 maggio, il centrosinistra, sostenuto da un’ampia coalizione che va da Italia Viva e Azione fino a Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra, ha già conquistato importanti piazze come Genova e Ravenna, strappando quest’ultima al centrodestra. Un’eventuale affermazione a Taranto e Matera rafforzerebbe ulteriormente il risultato delle forze di opposizione.

A Matera, il ballottaggio vede contrapposti Roberto Cifarelli, consigliere regionale del Pd (senza il simbolo dem), e Antonio Nicoletti, ex direttore dell’Apt Basilicata, candidato del centrodestra. Al primo turno Cifarelli ha ottenuto il 43,5%, mentre Nicoletti si è fermato al 37%. In vista del secondo turno, Cifarelli ha siglato un apparentamento con Democrazia Materana di Luca Prisco (4,3%), ma non ha trovato un accordo con il Movimento 5 Stelle dell’ex sindaco Domenico Bennardi (8,3%) né con Progetto Comune di Vincenzo Santochirico (6,8%). Un quadro che alimenta le speranze di rimonta del centrodestra. Il successo di Cifarelli, sostenuto anche da Azione, potrebbe incidere sugli equilibri regionali, dove il partito di Carlo Calenda governa in alleanza con il centrodestra, non senza tensioni.

A Taranto, la sfida sarà tra Piero Bitetti, candidato del centrosinistra, e Francesco Tacente, espressione di una coalizione civica sostenuta ufficialmente dal centrodestra. Bitetti, che al primo turno ha raccolto il 37,39% dei voti, ha ricevuto l’appoggio esterno del Movimento 5 Stelle, la cui candidata Annagrazia Angolano si era fermata all’11% il 26 maggio. Tacente, che partiva dal 26,14%, ha nel frattempo incassato il sostegno compatto di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati, forze che avevano inizialmente sostenuto la candidatura di Luca Lazzaro, terzo classificato con il 19,40%. Tacente poteva già contare su Udc e Lega, quest’ultima presente con la lista civica “Prima Taranto”. Il centrodestra, ora riunito, punta a riprendere la guida del capoluogo ionico dopo 19 anni.

Oltre ai due capoluoghi, i ballottaggi riguarderanno anche diversi comuni rilevanti come Cernusco sul Naviglio, Lamezia Terme, Massafra, Ortona, Saronno e Triggiano. Singolare la situazione nel piccolo centro abruzzese di Bisegna (216 abitanti), dove i due candidati hanno raccolto esattamente 83 voti a testa al primo turno.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author