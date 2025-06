Ballottaggi, l’effetto sulle Regionali e il totonomi a destra

Bari – Una manciata di ore per mettere a punto gli apparentamenti formali ma i ballottaggi hanno già un contraccolpo sulla corsa di avvicinamento alle Regionali: nel centrodestra, risalgono i nomi dei big di azzurri e Lega per la presidenza. Da Roberto Marti a Massimo Cassano e Mauro D’Attis, torna la giostra di nomi per il dopo Emiliano.

