Ballottaggi in Puglia e Basilicata, maratona elettorale in diretta. Se vuoi vedere la diretta in streaming, clicca QUI

Alle 15.00 si sono chiuse le urne: prima si procederĂ con io referendum, poi si passerĂ ai ballottaggi nelle varie cittĂ interessate. Su questa pagina riporteremo dati, interviste e notizie sui ballottaggi nei Comuni interessati di Puglia e Basilicata, con una particolare attenzione a Taranto e Matera. A cura di Dante Sebastio, Lorenzo Ruggieri e Roberto Chito.

15.55 – Tajani: “Rivedere la legge sul referendum, sprecati un sacco di soldi”

“Grande rispetto per chi è andato a votare” ma “è stata una sconfitta della sinistra che voleva tentare un assalto al governo tentando il grimaldello del referendum”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani. “E’ andata male, il governo si è’ rinforzato e l’opposizione si è indebolita”, ha detto il ministro. “Forse è il caso di cambiare la legge” visto che “abbiamo speso un sacco di soldi per inviare delle schede all’estero che sono tornate bianche”, ha continuato. “La proposta giusta” sulla cittadinanza “è quella di Forza Italia, cioè con i dieci anni di scuola”, ha proseguito il ministro. “La Cigl ha intaccato l’unitĂ sindacale” e ciò si è tradotto “in una cocente sconfitta” tanto che “ancora una volta ha vinto la maggioranza”, ha affermato il ministro.

15.53 – Lega: “Devastante sconfitta per Schlein-Landini-Conte, altro che sfratto”

”Risultato dell’affluenza per i referendum lontanissimo dai desideri della sinistra e della Cgil. Devastante sconfitta per Schlein, Landini, Conte e compagni. Altro che segnale di sfratto, gli italiani hanno evitato, giustamente, di ascoltarli!”. Lo scrive su Facebook la vicesegretaria della Lega, Silvia Sardone. Assieme al post l’eurodeputata pubblica una card in cui si vedono la leader dem, il presidente M5s e il segretario della Cgil e la scritta ‘Flop clamoroso del referendum: disastro epocale per la sinistra!’.

15.51 – Affluenza Massafra, dato ufficiale: 50,50%

15.39 – Referendum, Fratelli d’Italia “sbeffeggia” la Sinistra

15.34 – Triggiano: ufficiale, affluenza al 50,24%. Al primo turno fu di 57,19

15.10 – Urne chiuse e quorum lontano: affluenza parziale al 28,3%

 Le urne si sono chiuse alle 15 e il primo risultato parziale dell’affluenza al referendum – quattro quesiti sul lavoro e uno sulla cittadinanza – racconta di un quorum lontanissimo da raggiungere. Con 9.126 sezioni scrutinate su 61.591 l’affluenza è – secondo i dati del portale Eligendo del Ministero dell’Interno – sotto il 30%, al 28,39%.

15.05 – Fazzolari: “Responso referendum appare molto chiaro” Â “Le opposizioni hanno voluto trasformare i 5 referendum in un referendum sul governo Meloni. Il responso appare molto chiaro: il governo ne esce ulteriormente rafforzato e la sinistra ulteriormente indebolita”. Lo dichiara Giovanbattista Fazzolari, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per l’Attuazione del programma di governo, intercettato dai giornalisti fuori da palazzo Chigi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author