Ballottaggi, diretta “non-stop” su AntennaSud

Altra diretta elettorale sulle frequenze di AntennaSud. Come avvenuto per il primo turno, anche per i ballottaggi è in programma una “no-stop” fino all’ultimo voto, proprio come il titolo scelto per la nostra trasmissione. Tutto è pronto per un nuovo e importante appuntamento in diretta.

Lunedì 18 ottobre riprenderà la “maratona” elettorale per conoscere in diretta l’esito delle urne per i ballottaggi delle elezioni amministrative in Puglia.

A partire dalle 14.55 di lunedì prossimo Vi faremo conoscere in tempo reale i verdetti degli elettori nei cinque comuni pugliesi chiamati ad eleggere il nuovo sindaco al ballottaggio.

Come sempre sono stati allestiti collegamenti in diretta con i comini interessati: Massafra e Ginosa in provincia di Taranto, Ruvo e Noicattaro in provincia di Bari e Cerignola in terra dauna. Ennesimo impegno del Gruppo Editoriale Domenico Distante per garantire ai telespettatori informazione d un servizio utile poter seguire in tempo reale l’andamento dello spoglio.

Giornalisti, cameraman e tecnici scenderanno in campo ancora una volta con l’obiettivo di offrire un prodotto professionale in linea con le esigenze dei nostri telespettatori.

“Fino all’ultimo voto” andrà in onda su AntennaSud sul 13 e sull’85 del DTT ed in streaming sul nostro sito www.antennasud.com e sulle pagine social della TV