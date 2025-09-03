Baby gorilla allo Zoosafari, è una femminuccia: “Diamole un nome”

FASANO – Il baby gorilla nato ad agosto allo ZooSafari di Fasano è una femminuccia, bellissima e tenerissima. Ora, però, serve l’aiuto di tutti per darle un nome.
“Finalmente – si legge sulla pagina Facebook del parco – possiamo confermare che il nostro piccolo di gorilla è una femmina. Ora abbiamo bisogno del vostro aiuto per la scelta del nome. Per continuare la tradizione di famiglia, proprio come mamma Tamani e i suoi fratelli Tonka e Thabo, potrebbe iniziare con la lettera “T”. Scatenate tutto il vostro amore”
potrebbe interessarti anche
ARIF, Casili (M5S): “Bisogna investire sul personale per garantire operatività”
Sanità, Asl Bt: nuovo piano per abbattere le liste d’attesa
Barletta, torna la Disfida: storia e spettacolo
Polo Universitario, Maggioranza Brindisi: “Ritardi? Accuse vergognose, non sono responsabilità politiche”
Ostuni, raid vandalico sulla nave dei lavori di dragaggio
Brindisi, Rachiero: ‘Ritardi in gestioni fondi per Università e Cis’