Baby gorilla allo Zoosafari, è una femminuccia: “Diamole un nome”

FASANO – Il baby gorilla nato ad agosto allo ZooSafari di Fasano è una femminuccia, bellissima e tenerissima. Ora, però, serve l’aiuto di tutti per darle un nome.

“Finalmente – si legge sulla pagina Facebook del parco – possiamo confermare che il nostro piccolo di gorilla è una femmina. Ora abbiamo bisogno del vostro aiuto per la scelta del nome. Per continuare la tradizione di famiglia, proprio come mamma Tamani e i suoi fratelli Tonka e Thabo, potrebbe iniziare con la lettera “T”. Scatenate tutto il vostro amore”

