3 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Baby gorilla allo Zoosafari, è una femminuccia: “Diamole un nome”

Michele Iurlaro 3 Settembre 2025
centered image

FASANO – Il baby gorilla nato ad agosto allo ZooSafari di Fasano è una femminuccia, bellissima e tenerissima. Ora, però, serve l’aiuto di tutti per darle un nome.

“Finalmente – si legge sulla pagina Facebook del parco – possiamo confermare che il nostro piccolo di gorilla è una femmina. Ora abbiamo bisogno del vostro aiuto per la scelta del nome. Per continuare la tradizione di famiglia, proprio come mamma Tamani e i suoi fratelli Tonka e Thabo, potrebbe iniziare con la lettera “T”. Scatenate tutto il vostro amore”

About Author

Michele Iurlaro

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

ARIF, Casili (M5S): “Bisogna investire sul personale per garantire operatività”

3 Settembre 2025 Redazione

Sanità, Asl Bt: nuovo piano per abbattere le liste d’attesa

3 Settembre 2025 Maria Fiorella

Barletta, torna la Disfida: storia e spettacolo

3 Settembre 2025 Maria Fiorella

Polo Universitario, Maggioranza Brindisi: “Ritardi? Accuse vergognose, non sono responsabilità politiche”

3 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

Ostuni, raid vandalico sulla nave dei lavori di dragaggio

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

Brindisi, Rachiero: ‘Ritardi in gestioni fondi per Università e Cis’

3 Settembre 2025 Fabrizio Caianiello

potrebbe interessarti anche

ARIF, Casili (M5S): “Bisogna investire sul personale per garantire operatività”

3 Settembre 2025 Redazione

Baby gorilla allo Zoosafari, è una femminuccia: “Diamole un nome”

3 Settembre 2025 Michele Iurlaro

Da Venezia a Gallipoli: primo giro d’Italia in idrovolante

3 Settembre 2025 Dante Sebastio

Sanità, Asl Bt: nuovo piano per abbattere le liste d’attesa

3 Settembre 2025 Maria Fiorella