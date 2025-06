B Nazionale, Ruvo: coach Rajola traccia la strada in vista della finale contro Montecatini

Appuntamento con la storia per la Pallacanestro Ruvo. Dopo aver regolato Fidenza e Pielle Livorno, c’è un ultimo ostacolo da superare per volare in A2. I biancazzurri affronteranno la Fabo Herons Montecatini, squadra reduce dalla vittoria contro Treviglio in gara cinque. Ruvo, dunque, avrà dalla sua parte un piccolo vantaggio. Con l’eliminazione di Treviglio, la prima testa di serie è passata proprio ai pugliesi, che avranno la possibilità di cominciare la serie al “PalaColombo” domenica 8 giugno e di giocare l’eventuale gara 5 in casa. Per coach Rajola, però, non c’è alcuna differenza.

Ruvo che ha trovato la sua dimensione nel corso di questa stagione. Merito di coach Rajola, che ha sfruttato al meglio la profondità del suo roster.

La semifinale persa proprio contro Montecatini nei playoff della scorsa stagione, intanto, deve fare da monito.

