Il Partito Democratico, come hanno detto Michele Emiliano e Francesco Boccia, lavora per ricostruire l’alleanza organica con i 5 stelle. Che purtroppo in Puglia è ancora forte. Proprio nella nostra regione, in cui tanto male hanno fatto PD e 5 stelle ostacolando la Tap che solo grazie alla caparbietà di Carlo Calenda e Matteo Renzi è stata realizzata. Grazie a loro oggi l’Italia ha 8 miliardi di metri cubi di gas in più, e Melendugno è sempre bandiera blu. Dopo che i 5 stelle hanno fatto cadere Draghi, il Pd è pronto a riprenderli. Votando pd e 5 stelle si tornerà al periodo dei no a tutto che gli italiani oggi pagano sulle bollette”. Così in una nota Nunzio Angiola, candidato al Senato Puglia con Azione-Calenda.