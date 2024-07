Aziende e sostenibilità, il ruolo del commercialista in questa fase storica

Quello della sostenibilità delle aziende e delle figure professionali che abbiano le competenze per accompagnarle nella delicata fase di transizione è certamente tra i temi più attuali e dibattuti dell’ultimo periodo. L’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Brindisi, consapevole del ruolo strategico che il commercialista avrà in questa fase storica, ha intrapreso un percorso di informazione e formazione sul tema. In questo quadro di attività si inserisce la partecipazione al Forum Multistakeholder Puglia – filiera sostenibile di A2A in tema di compliance ESG per identificare azioni collettive che accelerino la transizione sostenibile delle aziende locali e che aumentino la consapevolezza e la sensibilità delle comunità di riferimento su biodiversità e cambiamento climatico.

Una tavola rotonda cui ha partecipato ODCEC di Brindisi a mezzo della sua delegata sul tema Irene Falconieri e nella quale si sono analizzati ed inquadrati i livelli di maturità delle aziende del territorio rispetto ai requisiti di compliance ESG.

Un ringraziamento speciale a Donato Leone,

Communication, Sustainability and Regional Affairs Basilicata e Puglia di A2a per il gradito invito, con l’augurio di poter replicare ed ampliare sempre più la partecipazione ad iniziative come quella del 18 luglio” commenta la Presidente Barbara Branca . Un’iniziativa che, dunque, si inserisce in un ampio contesto del quale fa parte anche l’evento organizzato proprio dall’ODCEC di Brindisi lo scorso mese di giugno proprio sul tema

“Il futuro della sostenibilità per imprese e professionisti”. Al convegno organizzato dall’Ordine, dal Dipartimento di Economia Management e Diritto dell’Impresa dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, da Banca Intesa Sanpaolo, da Confindustria Brindisi, con il patrocinio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e della Fondazione Nazionale formazione dei Commercialisti, era presente anche Elbano De Nuccio, Presidente CNDCEC, il quale ha spiegato: “La sostenibilità non è solo forma, è sostanza. Bisogna comprendere le modalità con cui il soggetto economico opera all’interno del mercato. La sostenibilità è anche continuità in un momento di instabilità dei mercati. Un’azienda sostenibile, infatti, è più resiliente ai rischi del mercato”. Vale la pena concludere sottolineando quanto il livello di sostenibilità delle aziende incida anche sull’affidabilità delle stesse nei confronti del sistema bancario, aspetto che non sfugge all’attenzione degli imprenditori.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author