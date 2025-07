AZ Picerno, Greco: “Inizia un nuovo ciclo”

PICERNO – L’AZ Picerno durante una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il direttore generale, Vincenzo Greco, e il direttore sportivo, Roberto Franzese, ha illustrato obbiettivi e programmi per l’inizio della Stagione 2025/2026, la quinta consecutiva tra i professionisti per la compagnie oggi allenata da Claudio De Luca. Nell’intervista le dichiarazioni del diggì che durante l’incontro con i giornalisti ha parlato di “inizio di un nuovo ciclo” con una squadra ringiovanita e ricostruita per il 70% rispetto allo scorso Campionato quando sotto la guida di Francesco Tomei chiuse all’ottavo posto a quota 48 punti in classifica collezionando 10 vittorie, 18 pareggi e 6 sconfitte nella regular saeson. I melandrini vennero eliminati al primo turno playoff dal Potenza al “Viviani” per 2 a 0 con le reti di Petrungaro e Riggio.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author