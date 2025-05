Az Picerno, cala il sipario al “Curcio” tra sorrisi, storie e un pranzo che sa di casa: la fotogallery

PICERNO – Cala il sipario in casa AZ Picerno. Staff e giocatori si sono riuniti allo stadio “Donato Curcio” per un pranzo in famiglia al termine di una stagione intensa terminata con la sfida del “Viviani” contro il Potenza nel primo turno playoff persa 2 a 0. La formazione di mister Francesco Tomei aveva terminato la regular season all’ottavo posto a quota 48 punti conquistati in 10 vittorie e 18 pareggi. Sei le sconfitte subite dai malandrini nella Stagione 2024-2025 appena conclusa.

LA FOTOGALLERY

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author