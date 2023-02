Avvocato aggredito nel barese: ‘Preoccupati per violenza’

Il presidente Salvatore D’Aluiso, unitamente alle consigliere e ai consiglieri dell’Ordine degli avvocati di Bari, esprime solidarietà al collega Cristiano Marinó per la vile e gravissima aggressione subita nel pomeriggio di martedì 31 gennaio”.

Così, in una nota, l’Ordine degli avvocati di Bari. “Il consiglio dell’Ordine, pur nella convinzione che le indagini porteranno all’individuazione dell’aggressore in tempi brevi, evidenzia preoccupazione per i sempre più frequenti episodi di violenza che si verificano ai danni delle avvocate e degli avvocati”.

Per questo il consiglio “si impegnerà da subito ad affiancare e tutelare il collega nelle sedi opportune”.

Da parte sua, il presidente dell’Ordine, Salvatore D’Aluiso, ricorda che “la categoria degli avvocati è la porta di accesso alla giustizia per i cittadini e come tale va valorizzata e salvaguardata da qualsiasi genere di episodio intimidatorio e di violenza”.

