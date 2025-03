Avvistata per la prima volta in Italia la triglia tropicale del Mar Rosso

I pescatori di Lampedusa hanno segnalato la presenza di una triglia tropicale del Mar Rosso (Parupeneus forsskali), mai avvistata prima nei mari italiani. Questo pesce, originario del Mar Rosso e del Golfo di Aden, è stato individuato tra le triglie native e prontamente consegnato ai ricercatori ISPRA di Palermo per le analisi.

La specie è stata osservata per la prima volta nel Mediterraneo nel 2012, in Libano, e si è progressivamente espansa nel Bacino del Levante, arrivando in Tunisia nel 2016. Caratterizzata da una banda scura longitudinale sul corpo e una macchia nera vicino alla coda, la triglia tropicale abita fondali rocciosi e mobili, comprese le praterie sottomarine, e può raggiungere i 30 cm di lunghezza.

Nei luoghi d’origine e nelle acque cipriote, questa specie è sfruttata commercialmente e si è insediata con successo. Sebbene gli impatti ecologici non siano ancora chiari, è possibile che entri in competizione con le triglie native per spazio e risorse, come già accaduto con altre specie aliene nel Mediterraneo.

L’ISPRA sottolinea come il ritrovamento di questo esemplare sia un’ulteriore prova della diffusione di specie aliene nei nostri mari. I ricercatori invitano pescatori e cittadini a segnalare avvistamenti di organismi insoliti all’indirizzo email alien@isprambiente.it e, quando possibile, a conservarne gli esemplari per approfondimenti scientifici.

