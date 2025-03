Avvistata nel Golfo di Taranto una balenottera di 20 metri

TARANTO – Dopo oltre quindici anni, una balenottera comune (Balaenoptera physalus) è stata avvistata nel Golfo di Taranto. L’evento, documentato dai ricercatori della Jonian Dolphin Conservation (JDC), segna un’importante scoperta per lo studio della biodiversità marina nel Mar Ionio.

L’enorme cetaceo, lungo circa venti metri, è stato osservato mentre si nutriva in superficie a circa 12 chilometri dalla costa, in un’area con fondali profondi fino a 600 metri, non lontano dal primo impianto eolico offshore del Mediterraneo. L’ultimo avvistamento di un esemplare di questa specie risaliva al 28 aprile 2009, nonostante i ricercatori della JDC effettuino oltre 250 uscite in mare ogni anno.

Le balenottere comuni frequentano il Mediterraneo alla ricerca di acque ricche di cibo e con temperature più miti in inverno. La loro presenza nel Golfo di Taranto conferma l’importanza di quest’area come habitat per i cetacei. L’avvistamento è stato attentamente documentato con dati scientifici, foto e video, poi condivisi con il Dipartimento di Biologia dell’Università di Bari, con cui la JDC collabora da anni.

Secondo Francesca Santacesaria, responsabile della ricerca, il momento è stato emozionante: «Ci siamo avvicinati a un gruppo di centinaia di gabbianelli e, all’improvviso, l’abbiamo vista emergere. Non potevamo crederci!». Ha poi aggiunto che questo evento conferma la straordinaria biodiversità del Golfo di Taranto, un’area riconosciuta come “critical habitat” per i cetacei ma ancora priva di una protezione a lungo termine. La JDC continua a lavorare per l’istituzione di un’Area Marina Protetta che tuteli questi mammiferi marini in conformità con le direttive europee e i protocolli internazionali.

La presenza di cetacei nel Golfo di Taranto non è una novità: già nel 1887 una balena franca boreale apparve nelle sue acque, suscitando terrore tra i tarantini. Considerata un “mostro marino”, fu attaccata con armi ed esplosivi e infine uccisa. Il suo scheletro, venduto all’Università di Napoli, è oggi conservato nel Museo Zoologico, unico esemplare musealizzato nel Mediterraneo.

Oggi, invece, la JDC studia i cetacei con rispetto e promuove la loro tutela. Tra i reperti scientifici esposti nella sua sede di Kétos, a Palazzo Amati, si trova anche lo scheletro di uno zifio spiaggiato sulle coste tarantine. Un segno di come il rapporto tra l’uomo e il mare sia cambiato nel tempo.

