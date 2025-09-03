3 Settembre 2025

AVS Taranto con la Global Sumud Flotilla: “Sabato in piazza per la Palestina”

“Alleanza Verdi e Sinistra di Taranto aderisce e partecipa alla mobilitazione promossa in sostegno della Global Sumud Flotilla, iniziativa internazionale che porta nel Mediterraneo un messaggio di pace, dignità e diritti per il popolo palestinese e per Gaza. Crediamo che la speranza, la solidarietà e l’azione non violenta siano strumenti concreti di resistenza contro l’ingiustizia. Per questo saremo in piazza, insieme alla CGIL Taranto, per ribadire il nostro impegno al fianco di chi lotta per la libertà e contro l’oppressione. Invitiamo cittadine/i a partecipare e a unirsi alla nostra voce davanti alla Prefettura di Taranto, sabato 6 settembre alle 9:30, perché il Mediterraneo non sia mai confine di morte, ma mare di solidarietà e giustizia”. Lo scrivono in una nota Rosa D’Amato, commissaria regionale EV/Alleanza Verdi e Sinistra, Gregorio Mariggiò, co-portavoce provinciale Europa Verde, e Maurizio Baccaro, segretario provinciale Sinistra Italiana.

