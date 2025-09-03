Avs: Decaro vada avanti ma non senza Vendola

Roma – Dal palco della festa di Avs, i quattro leader Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Giuseppe Conte ed Elly Schlein ribadiscono la loro unità. Parlano di “coalizione progressista” che mai piu si dividerà mandando un chiaro messaggio a Giorgia Meloni. Ma un tema tra tutti, le regionali in Puglia, rischia di mettersi di traverso. Nonostante il passo indietro da parte di Michele Emiliano chiesto dall’ex sindaco di Bari resta, la candidatura dell’ex Governatore pugliese Nichi Vendola che Avs non vuole mollare.

Ma proprio Decaro butta carne al fuoco e rifacendosi alla nota di Avs dice: “non sono né indispensabile né insostituibile”. A sedare gli animi, è la segretaria Dem, che ha parlato di Decaro come uomo di punta in Puglia evidenziando però, che le liste di partito le fa’ il partito

