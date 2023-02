GROTTAGLIE – Avrebbe continuato a molestare la sua ex moglie, nonostante fosse già condannato con sentenza definitiva per il reato di atti persecutori. È stato così arrestato, dai poliziotti di Grottaglie, un uomo, di 63 anni del posto.

L’uomo si sarebbe introdotto nell’abitazione della donna impossessandosi delle chiavi dell’autovettura in uso alla ex moglie per poter acquistare la droga di cui, pare, facesse uso.

In diverse occasioni, inoltre, l’uomo avrebbe chiesto alla donna di accompagnarlo con l’auto ad acquistare dosi di sostanza stupefacente e, di fronte al suo rifiuto, l’avrebbe minacciata ed aggredita fisicamente, costringendola a ricorrere alle cure mediche.

Alcune volte, in difesa della donna, sarebbe intervenuto anche il figlio della coppia.

Il 63enne è stato rinchiuso in carcere.

Condividi su...



Linkedin

email