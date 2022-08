LECCE – Anche nel mese di agosto continua la necessità di sangue e per far fronte a questo bisogno e anche per sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza della donazione, l’Avis di Lecce ha organizzato per sabato 20 agosto una giornata di “donazione straordinaria” al Lido York di San Cataldo, dove dalle ore 8 alle 12 sarà presente un’autoemoteca in cui ci si potrà recare per donare il sangue.