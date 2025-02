Avis Lecce incontra i ragazzi per sensibilizzare sulla prevenzione

Lecce – Si è tenuto, presso le Officine Cantelmo, un incontro dedicato ai ragazzi del liceo artistico Ciardo Pellegrino e organizzato da Avis Comunale Lecce, sui percorsi di prevenzione per le malattie sessualmente trasmissibili. Fondamentale, come sottolinea il dottor Pierfrancesco Grima, evitare di ricorrere a internet per fare autodiagnosi, piuttosto bisogna rivolgersi ad esperti. Donare il sangue, evidenzia il dottor Luciano Abbruzzese, assume una duplice fondamentale valenza: regalare vita e fare prevenzione.

