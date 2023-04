Avis in corsa: Numeri da record per la Castiglione Eco Run 2023

Numeri da record per la Castiglione Eco Run 2023, organizzata dall’Avis in Corsa Conversano e giunta ormai alla sua sesta edizione. Più di settecento i partecipanti alla manifestazione suddivisi tra i 361 atleti che hanno partecipato alla gara competitiva di 15 chilometri facente parte del circuito Puglia Trail promosso dalla Fidal, e i 340 camminatori che hanno attraversato i sentieri dell’antico fortificato medioevale per 6 chilometri.

Il primo a tagliare il traguardo, con un tempo di 53 minuti e 43 secondi, è stato Antonio Maggisano della Libertas Atletica Lamezia, seguito da Francesco Saverio Scattarelli della Dynamyk Fitness e da Moliterni Giuseppe della ASD Gravina Festina Lente, mentre tra le donne le prime tre posizioni sono state occupate da Stefania Antonaci della Atletica Adelfia, da Silvana Iania della Free Runners Molfetta e da Laura Magistà dell’Avis in Corsa Conversano.

Da segnalare, in casa conversanese, anche il terzo e quinto posto di Terry Donghia e Anna Paola Coppi nella categoria SF, il quarto posto di Maria Maringelli nella categoria SF50, il secondo posto di Vito Locaputo nella categoria SM35 e il quarto posto di Cosimo Sperti nella categoria SM75.

Al di là dei risultati, l’evento, baciato da un sole stupendo, ha consentito a tutti i presenti di trascorrere un 25 aprile all’insegna dello sport e del divertimento, immersi nello splendido scenario offerto dal paesaggio di Castiglione.

Ma gli atleti avissini hanno preso anche parte alla 21a edizione della “Quattro passi nella storia” tenutasi a Turi domenica 23 aprile.

Anna Paola Coppi, Michele Damiani, L’Abbate Luigi, Francesco Losavio, Luca Mancini, Graziano Marinelli, Giovanni Morgante, Angelo Pace, Vito Domenico Pace, Antonio Palazzo, Donato Savino, Vitantonio Solfrizzi, Cosimo Sperti, Carlo Sulas, Pierpaola Traversa, Domenico Trovisi e Matteo Trovisi: questa la folta rappresentanza dell’Avis in Corsa Conversano che si è presentata ai nastri di partenza della gara organizzata dall’ASD Dof Amatori Turi.

Condividi su...



Linkedin

email