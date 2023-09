Avis in Corsa Conversano: Sperti e L’Abbate alla 3a Trail Gran Canyon

Non solo la seconda Raff Race Run nell’intensa domenica dell’Avis in Corsa Conversano. Due atleti biancoazzurri, infatti, hanno partecipato alla terza edizione del Trail Gran Canyon organizzata dalla Top Runners Laterza, nell’omonima località laertina, con il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Taranto e dello stesso Comune di Laterza.

Si tratta di Cosimo Sperti e Domenica L’Abbate che, di fatto in contemporanea all’evento dedicato a Raffaele Gigante, hanno preso parte alla prova podistica approvata dalla FIDAL a manifestazione di livello nazionale e valida come quarta tappa del circuito Puglia Trail. Una gara dura e faticosa, dunque, per i due runners avissini i quali hanno dovuto affrontare un percorso gara di tredici chilometri con dislivello di 300 metri attraversando un mix di strade sterrate e sentieri immersi nel cuore del Parco delle Gravine.

In totale circa duecento i podisti che si sono presentati ai nastri di partenza dell’evento con vittoria finale per Daniel David della Nuova Atletica Laterza e secondo posto per Antonio Maggisano della Libertas Atletica Laterza e vincitore anche dell’ultima edizione della Castiglione Eco Run.

Ottime anche le performance di Sperti, giunto primo nella categoria SM75, e L’Abbate il quale, nella stessa categoria, si è piazzato al quarto posto. In virtù di questi risultati, inoltre, i due atleti conversanesi si confermano nelle primissime posizioni anche in classifica generale con Sperti attualmente primo insieme Stefano Montemurro della Barletta Sportiva, e L’Abbate stabile in terza posizione, ma tallonato dal compagno di squadra Angelo Lopriore, assente in quel di Laterza. Il prossimo appuntamento con il circuito Puglia Trail è fissato per il prossimo 15 ottobre quando a Massafra si correrà la settima edizione del trofeo “Amastuola Wave Trail”.

