Avis in Corsa Conversano pronta per la Castigione Eco Run 2023

Ci siamo! Mancano ormai pochi giorni all’edizione 2023 della Castiglione Eco Run, fiore all’occhiello nel programma nazionale Trail Running ed inserita nel circuito Puglia Trail promosso dalla Fidal, che si terrà il prossimo 25 aprile.

In casa Avis in Corsa Conversano, dunque, fervono i preparativi e l’attesa cresce ora dopo ora allo scopo di non lasciare nulla al caso, ultimare gli ultimi dettagli e consentire a tesserati ed appassionati di trascorrere una splendida giornata che presenta come obiettivi complementari l’ecosostenibilità, la difesa delle risorse ambientali e la lotta all’inquinamento.

Due le escursioni previste ovvero la gara “competitiva” di 15 chilometri in territorio extra urbano riservata ai tesserati Fidal, e a tutti coloro che vogliono cimentarsi in un percorso più faticoso ed impegnativo, e che toccherà il territorio extraurbano di Conversano in particolare la suggestiva torre di Castiglione e i meravigliosi sentieri del suo bosco.

Per i non agonisti, invece, c’è la possibilità di partecipare alla camminata di 6 chilometri che, anche in questo caso, avrà come vertice emozionale l’antico casale fortificato medievale che sorge su una collina a 260 metri sul livello del mare.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web www.avisincorsaconversano. it dove vengono indicate nei dettagli le quote di partecipazione (15€ per la gara competitiva, 10€ per la camminata), le modalità di iscrizione e di ritiro del ricco pacco gara messo a disposizione dagli organizzatori, e tutti i contatti social e telefonici a cui poter richiedere maggiori notizie.

Durante lo scorso fine settimana, intanto, soci e tesserati dell’Avis in Corsa Conversano hanno portato a termine i lavori di pulizia del percorso testandolo in forma massiccia per il più classico dei warm-up. L’appuntamento è dunque fissato per martedì prossimo, 25 aprile, presso il parcheggio della Master Italy, Strada Provinciale 37, km 0,5.

