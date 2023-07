Avis in Corsa Conversano: in 7 alla 29a Strapanoramica Mottolese

Trasferta in terra tarantina per l’Avis in Corsa Conversano, che domenica scorsa si è presentata con sette atleti ai nastri di partenza della 29a “Strapanoramica Mottolese – 14° memorial Francesco Ciquera”, valida come undicesima tappa del Grand Prix di Corsa “Sulle strade dello Jonio”.

Ronni Benigno, Giovanni Bianco, Marino Daniele, Michele Laruccia, Rino Lorusso, Angela Ramunni e Giovanni Renna i podisti biancoazzurri che hanno partecipato all’evento organizzato dall’ASD Correre è Salute Mottola e che hanno attraversato le strade della località che sorge su una collina di 387 metri sul livello del mare, a ridosso del Mar Jonio.

Suggestivo il percorso di 8,5 chilometri, che ha permesso ai circa trecento runners iscritti di esplorare i punti cardine di Mottola, in particolare le rinomate “Terrazze di Mezzogiorno” che offrono la possibilità di abbracciare, con un solo sguardo, il verde della Murgia e l’azzurro del Golfo di Taranto.

Buone le performance degli atleti conversanesi con Ronni Benigno primo avissino a tagliare il traguardo, Marino Daniele protagonista di un ottimo terzo posto nella categoria SM70, e con Giovanni Renna che, all’esordio con la nuova casacca, ha chiuso la sua prova nel migliore dei modi. Bene anche Angela Ramunni, unica donna dell’Avis in Corsa Conversano in gara, la quale, come al solito scortata dal marito, nonché presidente, Michele Laruccia si è piazzata settima nella SF40.

Si conferma una certezza anche Rino Lorusso, tornato a cimentarsi con un percorso su strada dopo diversi Trail, mentre per Giovanni Bianco la prima uscita stagionale in terra pugliese ha lasciato in dote ottimi spunti. Domenica, intanto, si tiene a Castellana l’undicesima edizione del “Trofeo Grotte”, gara di 10 chilometri organizzata dai padroni di casa dell’ASD Atletica Castellana. Prevista una massiccia partecipazione di podisti dell’Avis in Corsa Conversano.

