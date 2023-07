Avis in Corsa Conversano, grande prova a Castellana

Ben trentuno atleti dell’Avis in Corsa Conversano hanno partecipato domenica scorsa alla XI edizione del “Trofeo Grotte”, la gara podistica di 10 chilometri organizzata dall’ASD Atletica Castellana.

Vito Locaputo, Ronni Benigno, Nicola Creatore, Tony Savino, Antonello Lorusso, Saverio Caprio, Luigi Gigante, Giovanni Renna, Luigi L’Abbate, Giovanni Manco, Savio Gentile, Rino Lorusso, Mario Renna, Teresa Satalino, Terry Donghia, Michele Laruccia, Vito Solfrizzi, Domenico Trovisi, Marino Daniele, Pierpaola Traversa, Nicola Laricchiuta, Angela Ramunni, Rosa Lozupone, Marcantonio Russo, Giuseppe Labbe, Vito Domenico Pace, Angelo Lopriore, Cosimo Sperti, Giovanni Morgante, Giovanni L’Abbate e Luigi Lovecchio: è questo l’elenco completo dei runners conversanesi che si sono presentati ai nastri di partenza dell’evento, un evento che si è sviluppato per le strade urbane ed extraurbane di Castellana Grotte seguendo un percorso particolarmente faticoso, in grado di mettere a dura prova i podisti complice anche il gran caldo.

Da segnalare i risultati individuali di Vito Locaputo, settimo assoluto e secondo nella categoria SM35, e di Pierpaola Traversa, terza nella categoria SF55, mentre, per quanto riguarda la classifica riservata alle società, l’Avis in Corsa Conversano ha ottenuto uno straordinario secondo posto nonostante le defezioni dell’ultima ora di Giacomo Meuli, Sante Lo Drago e Antonio De Nicolò.

Era presente alla 9a edizione della “Corri a Roccagorga”, invece, Giovanni Bianco che, in terra laziale, ha chiuso la gara di 7,6 chilometri in poco più di un’ora, classificandosi al quinto posto nella categoria SM75. Domenica turno di riposo per gli atleti avissini che, tuttavia, sono già al lavoro per organizzare al meglio l’ottava tappa del CorriPuglia 2023 che si terrà a Conversano il 3 settembre prossimo.

