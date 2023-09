Avis in Corsa Conversano: Domenico Rotolo vince la Raff Race Run

Grande successo per l’edizione 2023 della Raff Race Run, la gara podistica organizzata in memoria di Raffaele Gigante ed organizzata dall’Avis in Corsa Conversano con la preziosa collaborazione dell’ASD Montedoro Noci.

L’evento, fortemente voluto dalla famiglia Gigante, nelle persone della moglie Catia De Santis e delle figlie Meghi e Tiziana, ha fatto convergere a Conversano circa 900 atleti tra podisti competitivi, che hanno preso parte all’ottava tappa del circuito regionale Fidal meglio noto come CorriPuglia, e semplici appassionati che non hanno perso l’occasione per ricordare il compianto ex dipendente comunale, grande appassionato di sport in generale e di running in particolare.

Presente anche l’amministrazione comunale con il Sindaco avv. Giuseppe Lovascio, il vice Sindaco avv. Roberto Berardi ed il consigliere Dario Berti che hanno potuto ammirare la vittoria del conversanese Domenico Rotolo, fresco di partecipazione ai campionati mondiali di Triathlon. Medaglia d’argento per Sebastiano Di Masi dell’Atletica Castellana, mentre al terzo posto si è classificato Antonio Di Nunno dell’Atletica Pro Canosa.

Sul fronte donne, invece, da segnalare il successo di Stella Giampaolo dell’Atletica Monopoli e gli ottimi piazzamenti di Altomare Paradiso dell’Atletica Tommaso Assi Trani e di Marisa Russo della Marathon Massafra, giunte rispettivamente seconda e terza.

Massiccia anche la partecipazione da parte dei runners dell’Avis in Corsa Conversano rappresentata da Giovanni Bianco, Angelo Lopriore, Giovanni L’Abbate, Giovanni Morgante, Terry Donghia, Pierpaola Traversa, Vito Solfrizzi, Giovanni Manco, Savio Gentile, Donato Savino, Maria Maringelli, Francesco Narracci, Luigi L’Abbate, Luigi Gigante, Antonello Lorusso, Domenico Trovisi, Giacomo Meuli, Sante Lo Drago, Tony Savino, Saverio Caprio, Nicola Creatore, Gianluca Buono e Ronni Benigno, con quest’ultimo primo avissino a tagliare il traguardo.

Encomiabile il contributo di tutti gli altri soci dell’Avis in Corsa che con il loro apporto hanno reso possibile la buona riuscita dell’evento lungo tutto il percorso che ha toccato i punti cardine della città a partire dal centro storico, passando per le vie rurali fresche di assegnazione “Bandiera Azzurra 2023”, fino ad arrivare alla centralissima via Matteotti e ai 64 scalini del “Vicciarolo”, teatro degli ultimi sforzi da parte degli atleti, prima del traguardo, predisposto in corso Domenico Morea.

